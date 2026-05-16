Подорожание проезда в Сумской области стало одной из главных тем для жителей Ахтырки после начала обсуждения новых тарифов на автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

В общине сейчас работает только 12 направлений из 23, которые функционировали ранее. Сокращение сети связывается с нехваткой водителей и кадровыми проблемами в транспортной сфере.

Действующий билет за 13 гривен остается неизменным с 2023 года. Перевозчики объясняют необходимость корректировки увеличением расходов на горючее, ремонт автобусов, техническое обеспечение и оплату труда персонала.

По экономическим подсчетам предприятий фактическая себестоимость одной поездки сейчас составляет от 20,09 до 37,48 гривны в зависимости от направления. Именно поэтому местные власти рассматривают возможность установления единого тарифа на уровне 20 грн.

В горсовете отмечают, что подорожание проезда в Сумской области связано с общим увеличением расходов в области перевозок. Поэтому транспортные компании вынуждены менять финансовые подходы для поддержания стабильной работы маршрутов.

Проекты решений уже вынесены на общественное обсуждение. По состоянию на сегодняшний день официальных жалоб или письменных замечаний от жителей не зарегистрировали.

Несмотря на возможные изменения, в общине планируется оставить льготные условия для отдельных категорий населения. Для младших школьников может действовать отдельный тариф в 10 гривен, а часть пассажиров и дальше будет пользоваться бесплатными перевозками.

Местные жители активно обсуждают ситуацию в соцсетях, обращая внимание не только на новые расценки, но и на интервалы движения автобусов и их техническое состояние.

Окончательное решение о стоимости билетов будет принято после завершения консультаций и анализа всех финансовых расчетов.

