У Черкаській області 20 травня в окремих населених пунктах запроваджуються тривалі графіки відключення світла, які можуть охоплювати значну частину дня.

Енергетики попереджають, що графіки відключення світла у Черкаській області на 20 травня є частиною планових профілактичних робіт на електромережах. Метою таких заходів є підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

У зв’язку з цим мешканцям регіону рекомендують заздалегідь врахувати можливі перебої в електропостачанні під час планування щоденних справ і бути готовими до тимчасових незручностей.

20.05.2026 року з 08:00 години до 17 години будуть тривати планові ремонтні роботи в місті Канів. Знеструмлять такі вулиці:

Нечуя-Левицького: 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2/а, 3, 4, 4/2, 5, 7, 8, 9

Різниченка: 18, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35

Берестовецький яр: 33, 42

М. Максимовича: 81/а

Дніпробудівська: 1, 2, 3, 5

Т. Шевченка: 19, 19 (гараж), 21, 21а, 23, 25, 25а, 41, 41-д

20.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години без електроенергії тимчасово залишиться село Буда-Горобіївська. Відключення торкнуться вулиць:

Новоселиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31/а, 35, 37, 38, 51

Перемога України: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 37

Крім цього будуть вимикати електрику з 9 години через планові роботи в електромережах, проте час закінчення робіт невідомий. Такі обмеження триватимуть в селі Межиріч за адресами:

Слобода: 3, 5, 6, 7, 8, 10–13, 15, 17–20, 22–40, 42–45, 47–52, 53–81, 84–87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 46, 53–58, 60–81, 84–87, 90, 92, 94, 98.

