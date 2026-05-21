Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области продолжает оставаться доступным через сеть временных приютов, частных инициатив и модульных городков, работающих в разных общинах региона , сообщает Politeka.

Переселенцам предлагают несколько вариантов размещения. Речь идет о комнатах в частном секторе, местах в общежитиях, шелтерах, коммунальных заведениях и специально обустроенных комплексах для временного проживания.

Условия проживания отличаются в зависимости от локации и договоренностей с владельцами помещений. Часть домов предоставляется бесплатно, тогда как в отдельных случаях жильцов просят помогать с хозяйством или поддерживать порядок на территории.

Одним из примеров стало предложение в селе Вольнокурьяновское Вольнянского района. Там готовы принять женщину, оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах. Дом расположен примерно в 30 километрах от Запорожья.

Дом оборудован интернетом, генератором, бытовой техникой и печным отоплением. Часть бытовых удобств при этом находится во дворе. Собственники также рассчитывают на соблюдение внутренних правил проживания.

В Запорожье продолжают работать программы расселения эвакуированных граждан. К началу 2026 года во временных центрах, общежитиях и модульных городках остаются доступными более тысячи мест.

В то же время Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области в значительной степени поддерживается благодаря местным жителям и волонтерским инициативам, которые помогают семьям, потерявшим дома из-за боевых действий.

Для оформления поселения обычно необходим паспорт, идентификационный код и справка внутренне перемещенного лица. После согласования условий стороны подписывают договоренность о проживании.

Специалисты рекомендуют заранее уточнять бытовые условия и свободные места, поскольку ситуация в системе расселения может меняться довольно быстро.

