Подорожание продуктов в Харькове происходит неравномерно в зависимости от категории товара и торговой сети.

Подорожание продуктов в Харькове фиксируется в сегменте базовых продуктов питания, где за последние недели заметно изменились средние рыночные показатели, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

Наиболее выраженная динамика наблюдается в категории мясных изделий. Вареная колбаса «Алан лекарственная» весом 1 кг стоит в среднем 486,13 грн. В торговых сетях расхождение существенно: от 420,12 грн в Metro до 547,00 грн в Megamarket, тогда как Auchan предлагает 478,40 грн, а Novus — 499,00 грн. В апреле средний уровень составил 477,57 грн, что свидетельствует о постепенном росте.

Отдельно меняется ситуация с хлебобулочными изделиями. Ржаной «Столичный» (950 г) удерживает относительно стабильный уровень – 51,00 грн в мае против 49,85 грн месяцем ранее. Динамика здесь минимальна, но общий тренд все-таки идет вверх, хоть и медленными темпами.

Сегмент консервированной продукции показывает более заметные колебания. Маринованные огурцы «Верес» (500 г) стоят в среднем 111,61 грн. В магазинах цены отличаются: от 99,00 до 126,50 грн в зависимости от сети. В апреле средний показатель составил 102,55 грн, то есть за месяц прибавилось более 12 грн.

Аналитика ежедневных данных показывает неравномерные колебания в течение апреля и начале мая: часть товаров демонстрирует резкие скачки, другие — более плавное изменение стоимости без резких пиков.

В итоге продовольственная корзина в городе постепенно дорожает, что особенно заметно на мясных и консервированных позициях, в то время как хлеб остается наиболее стабильным компонентом.

Общая картина рынка подтверждает, что подорожание продуктов в Харькове происходит неравномерно в зависимости от категории товара и торговой сети.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.