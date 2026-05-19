Новий графік руху поїздів в Харківській області вводиться на кількох важливих експресах у різні дні травня, повідомляє Politeka.net.
Тривають масштабні ремонтні роботи на об’єктах залізничної інфраструктури, у зв’язку з чим «Укрзалізниця» продовжує вносити тимчасові зміни до графіків та маршрутів приміських поїздів.
Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями та заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздками, аби уникнути незручностей у дорозі.
Як пояснюють залізничники, новий графік руху поїздів в Харківській області пов’язаний з проведенням планових ремонтів колій, модернізацією окремих ділянок інфраструктури та технічним обслуговуванням обладнання. Такі роботи необхідні для підвищення безпеки перевезень, стабільної роботи залізничної мережі та покращення якості пасажирських перевезень у майбутньому.
Упродовж кількох періодів — 22, 25–29 травня, а також 1–5 і 8–12 червня — частина приміських рейсів курсуватиме за зміненими маршрутами.
Зокрема, поїзд №6321 тимчасово курсуватиме за маршрутом Люботин — Огульці замість звичного сполучення Нова Баварія — Огульці.
У ті ж дати поїзд №6912 Люботин — Огульці буде тимчасово виведений із графіка через проведення ремонтних робіт на окремих ділянках колії.
До 21 травня приміський поїзд №6295 сполученням Огульці — Полтава-Південна відправлятиметься о 16:15 замість звичних 16:34. Через це пасажирам радять прибувати на станції заздалегідь, аби уникнути запізнень.
Також зміниться графік руху поїзда №6915 Харків-Пасажирський — Огульці. Відправлення цього рейсу заплановане на 14:56, а прибуття — на 16:05. Оновлений розклад торкнеться і кількох інших популярних напрямків приміського сполучення.
