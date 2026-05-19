Новий графік руху поїздів в Харківській області вводиться на кількох важливих експресах у різні дні травня, повідомляє Politeka.net.

Тривають масштабні ремонтні роботи на об’єктах залізничної інфраструктури, у зв’язку з чим «Укрзалізниця» продовжує вносити тимчасові зміни до графіків та маршрутів приміських поїздів.

Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями та заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздками, аби уникнути незручностей у дорозі.

Як пояснюють залізничники, новий графік руху поїздів в Харківській області пов’язаний з проведенням планових ремонтів колій, модернізацією окремих ділянок інфраструктури та технічним обслуговуванням обладнання. Такі роботи необхідні для підвищення безпеки перевезень, стабільної роботи залізничної мережі та покращення якості пасажирських перевезень у майбутньому.

Упродовж кількох періодів — 22, 25–29 травня, а також 1–5 і 8–12 червня — частина приміських рейсів курсуватиме за зміненими маршрутами.

Зокрема, поїзд №6321 тимчасово курсуватиме за маршрутом Люботин — Огульці замість звичного сполучення Нова Баварія — Огульці.

У ті ж дати поїзд №6912 Люботин — Огульці буде тимчасово виведений із графіка через проведення ремонтних робіт на окремих ділянках колії.

До 21 травня приміський поїзд №6295 сполученням Огульці — Полтава-Південна відправлятиметься о 16:15 замість звичних 16:34. Через це пасажирам радять прибувати на станції заздалегідь, аби уникнути запізнень.

Також зміниться графік руху поїзда №6915 Харків-Пасажирський — Огульці. Відправлення цього рейсу заплановане на 14:56, а прибуття — на 16:05. Оновлений розклад торкнеться і кількох інших популярних напрямків приміського сполучення.

