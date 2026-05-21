Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області вже стало помітним для жителів

Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області фіксують оновлені ринкові дані, що охоплюють маргарин, сметану та вершкову продукцію за травень 2026 року, повідомляє Politeka.

Маргарин «Олком Вершковий 72,5%» у фасуванні 200 г зараз оцінюється приблизно у 44,20 грн. У торгових мережах показники різняться: 42,90 грн в Auchan та 45,49 грн у Novus. Порівняно з квітнем, коли рівень становив 39,83 грн, зафіксовано помірне підвищення без різких стрибків, із поступовим виходом на новий ціновий діапазон.

Сметана «Простонаше 20%» у фасуванні 340 г демонструє більш помітну зміну вартості. Поточний орієнтир ринку — 71,00 грн. У мережах розкид такий: 64,00 грн у Metro та 74,50 грн у Megamarket і Novus. Місяцем раніше рівень тримався біля 63,33 грн, тож різниця стала відчутною для споживача, особливо в сегменті щоденного попиту. Саме тут проявляється загальна тенденція, яку описує Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області як частину ширшої цінової динаміки.

Вершки «Простонаше 10%» об’ємом 200 мл залишаються відносно стабільними. Поточний орієнтир становить 40,14 грн. У продажу фіксуються значення 38,99 грн у Novus, 39,42 грн у Metro та 42,00 грн у Megamarket. Порівняно з попереднім періодом, коли рівень був 38,37 грн, зміни виглядають незначними та рівномірними.

Загалом сегмент демонструє нерівномірний рух: сметана реагує найсильніше, маргарин піднімається плавно, вершки залишаються майже без суттєвих коливань. У сукупності ринок формує різноспрямовану картину, де кожна категорія рухається власним темпом.

