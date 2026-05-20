Графіки відключення світла на 21 травня діятимуть у різних громадах у Кіровоградській області та охоплять десятки адрес.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 21 травня вводяться через планові профілактичні та ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла на 21 травня діятимуть у різних громадах у Кіровоградській області та охоплять десятки адрес. Упродовж дня можливі кілька періодів тимчасового знеструмлення залежно від обсягу робіт та технічних потреб.

21.05.2026 року з 09:00 до 21:00 години через капітальний ремонт не буде електрики в населеному пункті Войнівка. Світло зникне майже на всю добу. Знеструмлення триватимуть на вулицях:

Інгулецька, 1, 3-5, 8, 11-12

Культурна, 2-5, 7, 9-10

Набережний пров., 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7-8, 8а, 9-11, 11а, 11б, 12а, 13-15, 17, 20

Софіївська, 7

Центральна, 1, 1Б, 2, 2а, 4, 5б, 7, 13-14, 21, 21а, 21г, 23, 25, 26а, 27, 29-30, 39, 41, 43-44, 47, 51, 53, 55, 57а, 61.

З 09:00–18:00 години в селі Голикове вимикатимуть електрику через роботи в електромережах. Обмеження діятимуть за такими адресами:

Торбенка: 1–2, 4–5, 7–8

Центральна: 2–3, 5, 7–8, 12, 14, 16, 19–21, 23–24, 26–29

Степова: 3–5, 13, 19–20

Шмиголя: 1

Луговий пров.: 1, 1А, 2, 4, 6–7, 11

Широкопояса пров.: 5

Шкільний пров.: 1, 3–6, 8–9

З 09:00–18:00 години знеструмлять населений пункт Олександрівка через планові профілактичні роботи. Вимикатимуть електрику лише за окремими адресами:

Анатолія Касапенка: 1Д, 3В, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Соборна: 1–2, 2А, 3–5, 8, 10–12, 14, 16

Тиха: 1–22

Успішна: 29

Героїв Рятувальників: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–38

Григорія Сковороди: 1–22

З 09:00–17:00 години в селі Гутницька будуть вимикати світла, проте тільки за такими адресами:

Партизанів України: 5–6, 9, 13

Центральна: 9, 11.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: ціну було помітно змінено.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто отримає понад 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Цінники знову переписали: подорожчання молочних продуктів у Кіровоградській області.