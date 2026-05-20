В этом контексте дефицит продуктов в Кировоградской области отражает более широкую тенденцию.

На фоне изменений в молочном секторе формируется Дефицит продуктов в Кировоградской области, который может быть связан с общеукраинскими тенденциями по сокращению сырьевой базы и росту расходов в животноводстве, сообщает Politeka.

По данным Ассоциации производителей молока Украины, на рынке ожидается дефицит сырого молока, способный повлиять на всю цепную систему производства. Причинами называют удорожание кормов, повышение стоимости горючего и общие экономические факторы, связанные с военными рисками.

Рост затрат в хозяйствах приводит к снижению закупочной цены на сырье, что в итоге сокращает объем производства. Это создает давление на молочный сегмент и формирует риски удорожания готовой продукции.

В то же время в отрасли отмечают: резкого скачка стоимости в ближайшее время не прогнозируют. Однако в перспективе осени возможно повышение цен в пределах 15–25% в зависимости от вида товара.

Часть экспорта также находится под влиянием конфигураций. Около трети сырого молока традиционно направляется на внешние рынки, поэтому любое сокращение производства сразу отражается на экспортном потенциале.

В этом контексте дефицит продуктов в Кировоградской области отражает более широкую тенденцию, когда внутренний рынок постепенно реагирует на уменьшение сырья и перераспределение потоков между экспортом и внутренним потреблением.

Эксперты отмечают, что даже при сокращении производства полного исчезновения продукции с полок не ожидается. Возможны колебания цен и уменьшение ассортимента отдельных позиций.

Аналитики добавляют, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стоимости кормов, энергоресурсов и стабильности производственных процессов в животноводческом секторе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.