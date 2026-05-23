Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Дніпропетровській області впроваджуються відповідно до оновленої редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, повідомляє Politeka.

Нові ліміти встановлюються для новостворених і неактивних фізичних осіб-підприємців, а також для нових та неактивних юридичних осіб, які мають ознаки ризикової діяльності.

Зміни впроваджуються поступово, аби фінансовий сектор працював прозоро. Про обмеження на карткові перекази з 1 червня у Дніпропетровській області повідомили в пресслужбі Незалежної асоціації банків України.

Підприємцям слід враховувати, що обсяги лімітів залежатимуть від групи оподаткування та терміну від дати підписання меморандуму.

Для новостворених і неактивних, так званих "сплячих" ФОПів першої групи через три місяці з дати підписання меморандуму, тобто з серпня 2026 року, встановлюється місячний ліміт у розмірі 600 тисяч гривень.

Для підприємців другої та третьої груп у цей же період обмеження становитиме 3 млн грн.

Згодом правила стануть ще суворішими. Через шість місяців після підписання документа, тобто з листопада 2026 року, місячний ліміт для першої групи ФОП знизиться до 400 тис. грн.

Для другої та третьої груп підприємців у листопаді 2026 року ліміт становитиме 1 млн грн на місяць.

Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Дніпропетровській області торкнуться і юридичних осіб з ознаками ризиковості.

З серпня 2026 року для нових та неактивних компаній ліміт переказів становитиме 5 млн грн на місяць, а з листопада 2026 року ця сума знизиться до 2 млн грн.

Якщо встановлені ліміти не відповідатимуть реальним потребам бізнесу, підприємці матимуть можливість змінити ці показники.

