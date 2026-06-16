Следует заранее подготовиться к графикам отключений света в Винницкой области на 17 июня.

Украинцам показали дополнительные и плановые графики отключения света в Винницкой области на 17 июня, сообщает издание Politeka.net.

Энергетики призывают жителей города отнестись с пониманием временных неудобств и заранее подготовиться к графикам отключений света в Винницкой области на 17 июня. Потребителям рекомендуют зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также перенести использование энергоемкой бытовой техники на период после возобновления электроснабжения.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что в населенном пункте Лысянка с 9 до 17 часов не будет электричества. Исчезнет свет по следующим адресам:

Весняна — 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12–17, 15А, 19

Гагарина — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21–30, 32–41, 43, 44, 46–48, 300, 24А

Космонавтив — 4, 5, 6, 8, 12, 16

Лисова — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11–29, 23А, 29А, 33–39

Лугова — 1, 4, 7

Малыновського — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11А, 12, 16–26, 28, 30

Польова — 1–11, 15, 20

Революцийна — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 21А, 22А, 23А, 24–45

Центральна — 1, 2, 2А, 3–21, 23–26, 28–49, 6Б

Шевченка — 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12

С 9 до 17 часов в селе Красне будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Электричество будет отключено:

Гагарина — 1, 2А, 3–19, 22–26, 28–34, 36–41, 43

Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Космонавтив — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11

Л. Украинкы — 1, 2, 4, 5, 7, 8

Морозна — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18–20, 22–25

Озерна — 1

Пушкина — 1, 2, 3, 6–12

Садова — 1, 2, 4–12, 13Б, 14, 16, 17

Фестывальна — 1–16, 18–22, 24А, 25–28

Центральна — 1–7, 11, 12, 15–19, 21–29, 31, 33–44

Чкалова — 1, 3, 4, 6, 8, 10–14, 16–39

Шевченка — 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21

Яблунева — 1, 1А, 2, 2А, 3–11, 13–25

Выключать свет будут также с 09:00–17:00 . Света не будет в населенном пункте Браилив. Ограничения охватят только следующие улицы:

1-й Центральный — 6

Гранитна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 26, 27

Жовтнева

Лермонтова — 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 35, 39, 43, 48, 50, 52, 54А, 58, 60

Льва Толстого — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 51

Монастырська — 32, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 94–98, 100, 101, 103, 104, 106–108, 110–122, 125–130, 132–146, 148, 150, 152, 153, 156, 158

Партызанська — 15

Пивнична — 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 38, 40

Садова — 1

Сымонова — 2

Суворова — 501

Центральна — 2–13, 15, 17–21, 23–26, 28–32, 34, 36–38, 40, 42, 63

Юцевыча Осыпа — 24А

Лермонтова — 2, 3

Пивничный — 4, 8, 15, 17, 501

Льва Толстого пров. — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

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