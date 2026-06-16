Дефицит овощей в Винницкой области связан с сезонным переходом между урожаями и ограниченным предложением на внутреннем рынке.

Дефицит овощей в Винницкой области усугубляется на фоне стремительного сокращения запасов прошлогодней белокочанной капусты и роста цен на рынке, сообщает Politeka.

По данным аналитиков EastFruit, в конце прошлой недели производители начали более активно повышать отпускные расценки. Пока килограмм продукции прошлогоднего урожая продают в пределах от 8 до 15 гривен.

В сравнении с предыдущими показателями стоимость выросла почти на 75%. Главной причиной специалисты называют завершение сезона реализации в большинстве хозяйств.

Объемы на складах быстро уменьшаются. На торговых площадках остаются лишь незначительные партии нового урожая, поступающие от отдельных аграриев.

Спрос одновременно остается стабильным, что поддерживает высокую цену и сдерживает вероятное удешевление.

Эксперты отмечают, что дефицит овощей в Винницкой области связан с сезонным переходом между урожаями и ограниченным предложением на внутреннем рынке.

Несмотря на нынешнее удорожание, капуста все еще стоит дешевле, чем в этот же период в прошлом году. Разница составляет около двух третей.

Специалисты не исключают дальнейшего повышения цен, если поступление свежей продукции будет медленным. На ситуацию влияют темпы сбора нового урожая и скорость пополнения товарных запасов.

Параллельно изменения наблюдаются и в молочном сегменте. Аналитики прогнозируют возможный рост стоимости отдельных товаров осенью на 15–25% в зависимости от производственных затрат и рыночной ситуации.

Дальнейшая динамика цен будет в значительной степени зависеть от объемов нового урожая и погодных условий в регионах выращивания.

Источник: mind.ua

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