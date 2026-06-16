Графики отключения света в Черниговской области необходимы на 17 июня для обеспечения стабильной работы.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света на 17 июня, которые продлятся в Черниговской области, пишет издание Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области необходимы на 17 июня для обеспечения стабильной работы системы электроснабжения. Во время проведения работ специалисты будут проверять техническое состояние оборудования, выполнять замену изношенных элементов сети и проводить ремонтные мероприятия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

По информации АО «Черниговоблэнерго», с 10:00–18:00 будут выключать электричество в селе Туманська Гута в домах, расположенных по следующим адресам:

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

Бережкивська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 30, 35, 37

Братив Лабутыных — 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 43, 44, 45

Братив Шелудченкив — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22

Лисова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14–17, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39–41, 43–45, 47–51, 53, 54, 54А

Сергия Сикуна — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12

Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18–24, 26–28, 30–32, 34, 35, 38, 39, 41–44

Луговый пров. — 1, 3, 7

Дополнительные графики отключения света будут действовать в селе Кулыкивка. Из-за плановых работ отдельные потребители останутся без электроэнергии с 09:00–19:00. Ограничения коснутся следующих адресов:

Гетьманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 29, 2А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 12А, 16А, 23А, 27Б, 29А

Короленка — 17, 21, 17А

Линийна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2А, 2Б, 12А, 16А, 18А

Мыру — 114

Садова — 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 26А, 30А, 30Б

Сичова — 22

С 07:39–19:39 часов в городе Ичня исчезнет электричество. В это время без света останутся отдельные дома. Ограничения будут действовать по адресам:

Билосток — 29, 31, 33, 35, 37, 39–51, 53–55, 58–63, 66–77, 79–90, 92, 54А, 65А, 76А, 78А, 78Б, 78В, 82А, 82В, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д

Братив Гарамив — 34

В. Балабая — 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж

Дачна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 4А

Дворцева — 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 48, 50, 25А

Жадькивська — 18–32, 34, 36–42, 44–48, 50–65, 67–74, 77–90, 93–109, 111–116, 116А, 119, 120, 122, 123, 125, 127–149, 151, 152, 154–162, 164, 168, 170–176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 194, 18А, 30А, 32А, 32Б, 39А, 39Б, 43А, 43Б, 47А, 65А, 65Б, 73А, 73Б

Зеленый — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11–14, 16, 17, 19, 1А, 6А, 15А

Лисова — 16, 20, 37, 39, 43, 47

Мартоса — 1–3, 5–10, 12–16, 18–42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 38А

Маслова — 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26–32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 40А

Мыру — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Набережна — 24, 26–32, 34–44, 46–52, 54, 56, 58, 60, 90, 29А, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 53Б, 53Г

Небеснои Сотни — 41, 42, 44, 46, 48, 35А, 35Б, 41А

Ноны Погуляйло — 1–34, 38, 40

Перемогы — 1–31, 33, 35, 37

Пивденна — 1, 2, 3, 4, 6–14

Пищана — 19

Сергия Гребенюка — 1–14, 16–22, 24–26, 28–30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 19А

Соловина — 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14–26, 30, 32, 34, 38, 40, 42

Хвойна — 33

Хмельныцького — 83, 87, 89, 90, 92–97, 100, 102–106, 108, 109, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 122А, 122Б, 124, 83А, 85А, 87А, 97А

Ярмаркова — 1–10, 13, 14, 17–31, 33, 34, 36, 1А, 20, 22А, 22Б, 25А, 29А, 31А, 32А, 32Б, 32В, 32Г, 36А, 36Б.

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