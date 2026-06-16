Подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как инструмент постепенной стабилизации транспортной системы и сдерживания резких ценовых колебаний.

Подорожание проезда в Кировоградской области зафиксировано в Новоукраинке, где исполком согласовал поэтапное обновление тарифов на автобусные перевозки после консультаций с перевозчиками и жителями, сообщает Politeka.

Решение было принято по итогам обсуждений с участием транспортных компаний, депутатов и жителей общины. В результате избрали постепенный подход к изменению стоимости вместо резкого однократного повышения.

Первый этап стартовал 11 мая – тогда проезд в черте города составлял 30 гривен. Следующая корректировка запланирована на 1 июня, когда цена вырастет до 35 гривен. До начала обновлений пассажиры платили 25 гривен.

Перевозчики объясняют пересмотр тарифов увеличением расходов на горючее, ремонт, закупку запчастей и общее содержание транспорта. Дополнительное влияние оказывает удорожание сервисного обслуживания подвижного состава.

По оценкам участников рынка, экономически обоснованный уровень мог бы достигать 40 гривен, однако городские власти избрали компромиссный вариант, чтобы избежать резкой нагрузки на пассажиров.

В этом контексте Удорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как инструмент постепенной стабилизации транспортной системы и сдерживания резких ценовых колебаний.

В ходе консультаций часть участников выступила против перемен, в то время как другие поддержали поэтапный формат как более прогнозируемый для пассажиров.

Отдельно подтверждено сохранение льгот для участников боевых действий и семей погибших военных с компенсацией из местного бюджета.

Последующие решения по тарифам будут зависеть от стоимости горючего, энергоносителей и общей экономической ситуации в регионе.

Источник: persha.kr

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