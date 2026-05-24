Подорожание проезда в Днепропетровской области состоится в трамваях Каменского, сообщает Politeka.

Инициатива принадлежит местным властям и связана с необходимостью поддержки стабильной работы коммунального предприятия «Транспорт», а также обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

В объяснениях администрации отмечается, что ключевыми факторами стали рост цен на электроэнергию, увеличение затрат на запчасти и материалы, а также повышение минимального уровня оплаты труда.

Согласно проекту решения, базовая стоимость одной поездки в трамвае может возрасти с 8 до 10 гривен. Рассмотрение документа запланировано на заседание исполнительного комитета уже в мае.

В случае утверждения, новые условия начнут действовать с 1 июня 2026 года. Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области непосредственно коснется пользователей городского электротранспорта Каменского.

Ранее в регионе уже корректировали стоимость проезда на частных автобусных маршрутах, после чего аналогичные изменения начали готовить и для коммунального перевозочного сектора.

Специалисты транспортной сферы отмечают, что финансовое давление на перевозчиков продолжает расти из-за удорожания ресурсов и общей экономической ситуации.

Дополнительно повышение стоимости проезда уже зафиксировано и в областном центре, где новые цены действуют на автобусных направлениях. Для пассажиров это означает увеличение расходов примерно на три гривны за поездку, независимо от маршрута.

Основным фактором коррекции тарифов там также называют удорожание горючего, которое, по данным участников рынка, существенно повлияло на экономику перевозок в апреле 2026 года.

Источник: d1

