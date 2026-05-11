Новый график движения поездов в Полтавской области начал действовать 8 мая и затронул многие маршруты, сообщает Politeka.

Официальную информацию об обновлении расписания обнародовали на Telegram-странице "Укрзализныця: пригородные поезда".

Железнодорожники объясняют, что новый график движения в Полтавской области вынужденный, ведь техническое состояние инфраструктуры требует регулярного обновления для безопасности пассажиров.

Новый график движения поездов в Полтавской области предусматривает, что в период с 8 по 19 мая №6421 сообщением Умань - Кирнасовка будет курсировать по указанному маршруту вместо привычного направления Умань - Вапнярка.

Аналогичные изменения ждут и обратного рейса №6424, который будет следовать по маршруту Кирнасовка - Умань вместо Вапнярка - Умань.

Кроме того, с 11 по 22 мая №6574 Королево - Хуст заменит рейс Королево - Солотвино-1, а №6575 будет курсировать по маршруту Хуст - Королево вместо Солотвино-1 - Хуст.

Особое внимание пассажирам следует обратить на отмену некоторых рейсов. С 11 по 18 мая из расписания временно выводят №6578/6581 Батево - Королево - Батево.

В то же время №6541, который следует со станции Пологи до Кременчуга, будет отправляться в 13:01 вместо привычных 11:30 и прибывать к месту назначения в 13:36.

Также существенно изменится время отправления складов, курсирующих через Полтаву-Южную и Берестин. №6574 Полтава-Южная - Берестин отправляется в 8:26 вместо 8:31.

Рейс №6576 по этому же направлению будет отправляться из Полтавы в 14:15 вместо 14:20, а со станции Селещина в 15:01 вместо 15:08.

Наиболее заметные временные коррективы внесены в расписание №6575 Берестин – Полтава-Южная. До станции Селещина он будет двигаться по старому расписанию, однако дальше отправление состоится в 15:02 вместо 14:05.

Прибытие на конечную станцию ​​Полтава-Южная ожидается в 15:45 вместо 14:45.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.