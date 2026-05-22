Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области остается одним из главных направлений поддержки переселенцев, которые в результате были вынуждены покинуть собственные дома и искать убежищ в более безопасных общинах, сообщает Politeka.

В регионе продолжают действовать временные центры расселения, модульные городки, общежития и частные инициативы. Людям предлагают разные форматы проживания в зависимости от потребностей и доступных мест.

Часть домов предоставляют без оплаты. В редких случаях владельцы просят помогать с бытом или поддерживать порядок на территории. Условия проживания зависят от конкретной локации и соглашений между сторонами.

Информацию об этом можно найти на сайте "Допомагай".

Один из примеров помощи организовали в селе Вольнокурьяновское неподалеку от Запорожья. Там готовы принять женщину, оказавшуюся в сложных жизненных обстоятельствах. Дом оборудован генератором, интернетом, бытовой техникой и печным отоплением.

В самом областном центре также продолжают работу программы для эвакуированных граждан. На начало 2026 года в шелтерах, коммунальных заведениях и модульных комплексах остаются доступными более тысячи мест.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области в значительной степени обеспечивается благодаря волонтерам и местным жителям, которые помогают семьям адаптироваться после переезда.

Для оформления поселения обычно необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. После согласования условий, стороны договариваются о формате проживания.

Специалисты советуют заранее уточнять наличие свободных мест и бытовые условия, ведь ситуация в системе расселения может изменяться достаточно быстро.

Источник: Допомагай , Запорожская территориальная профсоюзная организация Приднепровской железной дороги

