В список получателей денежной помощи в Днепропетровской области входят и отдельные категории пенсионеров.

В Днепропетровской области часть пенсионеров сможет получить единовременную денежную помощь от государства при условии соответствия определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Выплаты утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №602, которое устанавливает размеры и порядок предоставления единовременного пособия ко Дню Независимости Украины в 2026 году. Документ определяет список категорий граждан, имеющих право на финансовую поддержку.

Как сообщили в ПФУ, помощь предусмотрена для ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате боевых действий, бывших узников концлагерей, а также членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины. В список получателей в регионе входят и отдельные категории пенсионеров.

Наибольший размер денежного пособия в Днепропетровской области составляет 3100 гривен. Его получат граждане с особыми заслугами перед государством, в том числе пенсионеры соответствующего статуса. Такая же сумма предусмотрена для лиц с инвалидностью в результате войны и бывших малолетних узников концлагеря и гетто с инвалидностью I группы. Для II группы установлено 2900 гривен, для III группы – 2700 гривен.

Отдельно определены другие уровни финансовой поддержки. По 1000 гривен насчитают участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также лицам, родившимся в местах принудительного содержания.

Размер выплаты в 650 грн предусмотрен для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, семей павших Защитников и Защитниц Украины, а также для вдов и вдовцев умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны, если они не заключили новый брак.

Еще 450 грн получат участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы лица, а также дети партизан и подпольщиков.

Порядок начисления остается постоянным и регулируется постановлением правительства №1396 от 27 декабря 2023 года. В Пенсионном фонде уточняют, что для пенсионеров и военнослужащих выплаты будут производиться автоматически через соответствующие органы. В то же время граждане, не являющиеся пенсионерами и не состоящие на службе, должны самостоятельно подать заявление в ПФУ для получения помощи.

