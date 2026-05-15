Ограничение движения транспорта в Тернополе вводится с 18 мая из-за проведения коммунальных работ на улице Андрея Чайковского, передает издание Politeka.

Об этом сообщает городской совет.

Перекрытие будет касаться участка от проспекта Степана Бандеры до дома №40. Именно здесь будут осуществлять подключение нового жилищного комплекса к сетям водоснабжения и водоотвода, что и послужило основанием для временных изменений. В горисполкоме решение было согласовано на официальном заседании.

На указанной территории будет действовать ограничение движения транспорта в Тернополе в течение 18-23 мая 2026 года. В период работ установят временные дорожные знаки и измененную схему проезда.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и использовать альтернативные направления во избежание задержек и осложнений на смежных участках. После завершения технических мероприятий организацию трафика обещают вернуть в привычный режим.

По данным горсовета, ограничение движения транспорта в Тернополе введено также на улице Веселой: проезд перекрыт от перекрестка с Петрушевича в дом №23. Работы продлятся с 11 по 24 мая.

На время ремонта автобус №21 курсирует по измененному маршруту. Транспорт направлен в объезд через Тютюнника, Зеленую, Лысенко и Галицкую.

Для удобства тернополян в этот период ввели дополнительную остановку. Пассажиры могут выйти на улицы Лысенко, 1, которая находится прямо напротив здания сервисного центра №11 Пенсионного фонда Украины.

