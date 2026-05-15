На вказаній території діятиме обмеження руху транспорту в Тернополі.

Обмеження руху транспорту в Тернополі запроваджують з 18 травня через проведення комунальних робіт на вулиці Андрія Чайковського, передає видання Politeka.

Про це повідомляє міська рада.

Перекриття стосуватиметься ділянки від проспекту Степана Бандери до будинку №40. Саме тут здійснюватимуть підключення нового житлового комплексу до мереж водопостачання та водовідведення, що і стало підставою для тимчасових змін. У міськвиконкомі рішення погодили на офіційному засіданні.

На вказаній території діятиме обмеження руху транспорту в Тернополі протягом 18–23 травня 2026 року. На період робіт встановлять тимчасові дорожні знаки та змінену схему проїзду.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і використовувати альтернативні напрямки, щоб уникнути затримок і ускладнень на суміжних ділянках. Після завершення технічних заходів організацію трафіку обіцяють повернути до звичного режиму.

За даними міськради, обмеження руху транспорту в Тернополі запроваджено також на вулиці Веселій: проїзд перекрито від перехрестя з Петрушевича до будинку №23. Роботи триватимуть з 11 до 24 травня.

На час ремонту автобус №21 курсує зміненим маршрутом. Транспорт спрямовано в об’їзд через Тютюнника, Зелену, Лисенка та Галицьку.

Для зручності тернополян на цей період запровадили додаткову зупинку. Пасажири можуть вийти на вулиці Лисенка, 1, що розташована безпосередньо навпроти будівлі сервісного центру №11 Пенсійного фонду України.

