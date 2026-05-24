Дефіцит моркви в Одеській області пов’язаний зі скороченням запасів та підвищеним інтересом з боку ринку, передає видання Politeka.

Цього тижня торговельна активність у сегменті моркви помітно посилилася. На тлі виснаження складських залишків у господарствах сформувався дефіцит якісної продукції, що дозволило виробникам піднімати відпускні ціни.

Нині торішні партії реалізуються в межах 13–20 грн за кілограм. Це приблизно на третину більше, ніж наприкінці попереднього тижня, що свідчить про швидке коригування ринку.

Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.

Додатковим фактором виступає активність оптових покупців і торговельних мереж. Саме вони підсилюють попит у момент, коли пропозиція поступово скорочується через сезонне вичерпання запасів.

Попри нинішнє подорожчання, рівень вартості все ще залишається нижчим за минулорічний показник приблизно на половину. Це пояснюється високою базою порівняння та різною динамікою врожаїв у різні роки.

Учасники ринку прогнозують подальше зростання цін, хоча темпи можуть бути менш різкими через поступову стабілізацію попиту та обмежені обсяги залишків.

У підсумку дефіцит моркви в Одеській області стає частиною ширшого тренду скорочення запасів овочевої продукції, який зараз спостерігається на внутрішньому ринку країни.

