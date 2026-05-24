Прогноз погоды на неделю с 25 по 31 мая в Днепре свидетельствует о заметном похолодании с дождями в конце месяца.

Прогноз на неделю с 25 по 31 мая в Днепре показывает, что в последние дни месяца принесут жителям города переменную погоду, сообщает Politeka.

25 мая ночью температура будет +17 градусов, утром воздух прогреется до +20, а днем ​​достигнет +26 градусов.

До полудня осадки не прогнозируют, однако во второй половине дня возможен мелкий дождь, который прекратится к вечеру.

Прогноз погоды на неделю с 25 по 31 мая в Днепре предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра.

26 мая ясное утро и солнечный день постепенно сменятся пасмурным вечером. Температура ночью будет +17 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +24.

27 мая ночью температура будет +17 градусов, а днем ​​поднимется до +22. Большая часть суток пройдет без осадков, но ближе к вечеру возможен мелкий дождь.

Прогноз погоды с 25 по 31 мая в Днепре предполагается резкое похолодание уже с середины недели. 28 мая температура ночью снизится до +12 градусов, а днем ​​поднимется до +16 градусов.

С середины дня до вечера прогнозируют мелкий дождь. Также в этот день ожидается сильный ветер со скоростью до 6,5 м/с.

29 мая уже с утра небо станет пасмурным и таким будет оставаться до вечера. Температура ночью будет +10 градусов, а днем ​​не превысит +17. Во второй половине дня прогнозируется дождь, который к вечеру должен ослабеть.

30 мая ночью температура будет +11 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +19 градусов. Мелкий дождь начнется после обеда и к вечеру станет интенсивнее.

31 мая ночью температура будет +12 градусов, а днем ​​поднимется до +21. Дождь начнется еще утром и продлится до самого вечера.

