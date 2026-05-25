Обмеження руху транспорту в Тернопільській області запроваджують на ділянці міжнародної автомобільної траси М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече на місто Бухарест, повідомляє Politeka.

Спеціалісти пояснюють необхідність тривалих обмежень руху транспорту в Тернопільській області початком капітального ремонту важливої мостової споруди.

Інформацію про такі заходи оприлюднило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України на своїй Фейсбук-сторінці.

Роботи розгорнуться у місті Теребовля та охоплять ділянку км 354+689 – км 355+566. Місцева влада та дорожні служби закликають усіх автомобілістів бути максимально уважними на дорогах.

Організатори робіт наголошують, що заходи мають довготривалий характер, тому водіям доведеться повністю змінити свої звичні маршрути.

Зазначені обмеження руху транспорту. вТернопільській області будуть діяти з 2 червня 2026 року до 2 червня 2027 року.

Повністю перекриють проїзд для всіх без винятку видів транспортних засобів, включаючи легкові машини та пасажирські автобуси.

Дорожники вже розробили тимчасову схему організації дорожнього руху на цій ділянці, щоб мінімізувати затори та логістичні проблеми.

Капітальний ремонт мосту та підходів до нього має стратегічне значення для всього регіону та держави загалом.

Мостова споруда розташована на одній із ключових транспортних артерій, яка забезпечує сполучення України з країнами Європи.

Проєкт капітального відновлення фінансується коштом Європейський Союз, який зголосився покрити майже всю необхідну суму.

Фінансова допомога від європейських інституцій складає 90 відсотків від загальної вартості запланованих робіт. Ще 10 відсотків фінансування забезпечує українська сторона.

