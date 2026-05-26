Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області значною мірою забезпечується завдяки ініціативам місцевих жителів та роботі гуманітарних сервісів.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують надавати небайдужі мешканці та волонтери, які допомагають переселенцям знайти тимчасовий прихисток після вимушеної евакуації, повідомляє Politeka.

Нові пропозиції регулярно з’являються на платформі «Допомагай». Власники нерухомості пропонують квартири, приватні будинки або окремі кімнати без орендної плати.

У П’ятихатках доступний будинок із пічним опаленням та електропостачанням. Санвузол облаштований на подвір’ї. Господарі просять підтримувати порядок і за можливості долучатися до побутових справ.

Інформацію щодо актуальних варіантів публікує сервіс «Допомагай», який координує пошук тимчасового розміщення для людей, що залишили небезпечні райони.

У Дніпрі пропонують окрему кімнату для жінки з дитиною. Майбутніх мешканців просять дотримуватися правил спільного проживання та поважати особистий простір власників оселі.

Ще один варіант доступний у Павлоградському районі. Там готові прийняти жінку старшого віку у приватному помешканні в сільській місцевості. Серед умов — посильна допомога по господарству та взаємна підтримка у повсякденному житті.

Волонтерські організації закликають громадян долучатися до підтримки людей, які через бойові дії були змушені покинути рідні домівки.

Перед переїздом переселенцям рекомендують уточнювати побутові умови, можливі комунальні платежі та актуальність оголошень, оскільки доступні місця можуть швидко змінюватися.

Джерело: Допомагай

