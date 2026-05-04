Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне завдяки приватним ініціативам місцевих мешканців і онлайн-платформі, що об’єднує оголошення про тимчасове розміщення переселенців, повідомляє Politeka.

Йдеться про сервіс Допомагай, який зводить разом власників помешкань і людей, що шукають безпечне місце для проживання. Пропозиції відрізняються за умовами, розташуванням і форматом співжиття, що дозволяє підбирати під різні потреби.

В Одесі доступний варіант кімнати у двокімнатній квартирі на вулиці Жуковського. Співмешкання передбачене з літньою власницею, яка шукає спокійного сусіда для побуту та спілкування без додаткових обов’язків догляду.

Інша пропозиція розташована на вулиці Онезькій. Це окреме помешкання у приватному секторі з кухнею, санвузлом і душовою. Опалення комбіноване — пічне та електричне. Формат підходить для родин, жінок або людей із домашніми тваринами.

Додатково є варіанти в Роздільнянському районі, зокрема в селі Калантаївка. Там пропонують будинок із базовими умовами проживання, де обігрів здійснюється пічним способом через відсутність газопостачання.

Такі локації орієнтовані на різні категорії переселенців — від самотніх осіб до сімей, які готові до більш простого сільського побуту.

Платформа регулярно оновлює базу оголошень, тому Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним у різних форматах і дає можливість швидко знайти тимчасовий прихисток залежно від індивідуальних потреб.

Перед заселенням рекомендують обов’язково уточнювати актуальність пропозиції та умови проживання безпосередньо у власника.

