Ситуація з подорожчанням проїзду в Одеській області в різних містах відрізняється, повідомляє Politeka.

У червні 2026 року ціни на квитки у міському транспорті збережуть свої попередні показники. Міська влада та перевізники поки не втілили у життя весняні чутки про зростання тарифів.

Нагадаємо, що ще в березні у соціальних мережах активно поширювалася інформація про можливе підвищення вартості квита в приватних автобусах до 25 або навіть 30 гривень з 1 квітня.

Проте у міській раді тоді офіційно заперечили подорожчання проїзду в Одеській області. Пасажири у межах міста продовжують користуватися транспортом за звичними розцінками.

Поїздка в трамваї чи тролейбусі обходиться в 15 гривень, а квиток у більшості міських маршруток коштує 20 гривень. Крім того, на окремих напрямках для одеситів продовжують курсувати безкоштовні соціальні автобуси.

Поки в обласному центрі зберігається стабільність, на приміських та внутрішньообласних маршрутах фіксується суттєве подорожчання проїзду в Одесі та регіоні.

Підвищення тарифів на пасажирські перевезення в межах області розпочалося ще з 10 квітня, коли вартість квитків зросла одразу на 30%. Оголошення з новими цінами почали з’являтися на автостанціях, зокрема в Ізмаїльському районі.

Найбільш відчутно розцінки підскочили для жителів південної частини регіону. Поїздка з міста Рені до Одеси тепер коштує 780 гривень замість колишніх 600 гривень, а дістатися з Рені до Ізмаїла можна за 200 гривень, хоча раніше цей квиток коштував 150 гривень.

Крім того, зріс тариф на популярному маршруті з Білгорода-Дністровського до Одеси, де пасажирам доводиться платити 200 гривень замість 160 гривень.

Джерело: odesa.novyny.live

