Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області обговорюється у Вознесенську після оприлюднення проєкту нових розцінок на вивезення та захоронення побутових відходів, винесеного на громадське обговорення, повідомляє Politeka.

Запуск оновлених нарахувань попередньо заплановано на 1 червня 2026 року. Остаточне рішення ухвалять після проходження регуляторних процедур і розгляду зауважень, які можуть подати жителі громади.

Комунальне підприємство, що відповідає за санітарне очищення, пояснює перегляд зростанням витрат. Серед основних чинників — дорожче пальне, електроенергія, ремонт техніки, податковий тиск та збільшення мінімальної заробітної плати.

За попередніми розрахунками, корекція може сягнути близько 55%. У структурі зазначають, що чинні фінансові показники вже не покривають реальні витрати виконання послуг.

Для населення прогнозована щомісячна оплата становитиме від 88,25 до 111,50 гривні з однієї особи. Для бюджетних установ передбачено тариф 410,54 грн за кубометр, для інших споживачів — 522,57 грн. Окремо визначена ставка за захоронення — 80,70 грн.

Міська рада наголошує, що протягом семи днів мешканці можуть подати пропозиції або зауваження. Після завершення цього етапу всі звернення будуть розглянуті перед ухваленням остаточного документа.

Нині ситуація активно обговорюється у громаді, адже зміни безпосередньо вплинуть на щомісячні витрати домогосподарств та організацій.

Експерти зазначають, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відбувається на тлі загальноукраїнської тенденції перегляду вартості житлово-комунальних послуг через зростання витрат підприємств.

Подібні коригування фіксуються і в інших регіонах, де постачальники змушені адаптувати розрахунки до дорожчих ресурсів та технічного обслуговування інфраструктури.

Джерело: Інтент

