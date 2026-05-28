Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області призначається родинам на шестимісячний період, проте наразі є деякі зміни, повідомляє Politeka.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України продовжило терміни подачі документів для оформлення допомоги на проживання до 1 червня 2026 року.

Відповідно до оновлених правил, якщо переселенці встигнуть подати заяви до зазначеної дати, нарахування виплат для дітей здійснюватиметься у зворотному порядку з 1 лютого 2026 року.

Причому цей процес відбуватиметься незалежно від рівня доходів батьків. Розмір такої грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області на кожну дитину становить 3000 гривень на місяць.

Окремі зміни запровадили і для непрацездатних громадян серед переселенців.

У зв’язку з плановим підвищенням прожиткового мінімуму, внутрішньо переміщені особи, яким раніше припинили виплати через перевищення ліміту граничного доходу, тепер отримали право на перегляд своїх справ.

Якщо подати відповідні документи до 1 червня 2026 року, державні кошти будуть нараховані з 1 січня 2026 року.

У разі, якщо громадяни звернуться до органів соцзахисту після 1 червня 2026 року, гроші почнуть виплачувати лише з місяця подачі заяви.

Для найбільш вразливих категорій громадян уряд збільшив загальну тривалість надання фінансової підтримки. Максимальну кількість шестимісячних періодів виплат подовжили з чотирьох до п’яти.

Щомісячна грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області для осіб з інвалідністю становить 3000 гривень на особу, а для інших категорій отримувачів сума складає 2000 гривень на місяць.

Загалом чинна урядова програма підтримки триватиме до лютого 2026 року, а кошти нараховують щомісячно одному з членів родини, який є уповноваженою особою.

Джерело: espreso.tv

