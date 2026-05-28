Подорожчання проїзду в Закарпатській області продовжується після чергового перегляду тарифів на автобусних напрямках регіону, передає видання Politeka.

Найбільше зміни відчули мешканці, які регулярно користуються сполученням між містами та громадами для роботи, навчання чи повсякденних справ.

Представники транспортних компаній пояснюють оновлені розцінки збільшенням витрат на пальне, технічне обслуговування, ремонт рухомого складу та закупівлю комплектуючих. Додаткове навантаження створює й подорожчання логістики.

Після коригування цін квиток з Ужгорода до Мукачева коштує від 123 гривень. Поїздка до Чопа обійдеться щонайменше у 94 гривні. За маршрут у напрямку Виноградова пасажирам доведеться заплатити від 316 гривень, тоді як дорога до Рахова вже перевищує 600.

Оновлення торкнулося й міського транспорту. У Мукачеві вартість однієї поїздки зросла до 20 гривень. В Ужгороді діє кілька варіантів розрахунку: банківською карткою — 20 гривень, готівкою — 23.

Водночас подорожчання проїзду в Закарпатській області стало однією з найобговорюваніших тем серед жителів краю. Для багатьох родин транспортні витрати займають дедалі більшу частину щомісячного бюджету.

Експерти зазначають, що схожі процеси відбуваються і в інших регіонах України. Оператори змушені переглядати тарифи через постійне збільшення витрат на утримання автопарків та енергоресурси.

У громадах не виключають нових коригувань у майбутньому, якщо економічні умови й надалі впливатимуть на сферу перевезень.

Місцева влада наголошує на необхідності зберігати баланс між фінансовими потребами галузі та доступністю транспортних послуг для населення.

