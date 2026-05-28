У зв’язку з проведенням робіт в Одеській області на 29 травня вводять графіки відключення світла за окремими адресами. Енергетики наголошують, що такі графіки є частиною системного обслуговування мереж, яке спрямоване на забезпечення безперебійного та стабільного електропостачання для споживачів у довгостроковій перспективі.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Курісовська територіальна громада. Через це вимикатимуть електрику з 08:00–16:00 години в селі Каїри, проте тільки за такими адресами:

8-го Березня: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 1В; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 2А; 3; 31; 33; 34; 35; 36; 4; 9

Виноградна: 1; 10; 11; 13; 15; 17; 2; 21; 23; 25; 3; 4; 5; 6; 7; 9;

Вишнева: 1; 10; 11; 12; 13; 15; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Гагаріна: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9

Куяльницька: 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Лісова: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 1А; 2; 20; 22; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 3; 30; 33/6; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Молодіжна: 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Нагорна: 3

Новоселів: 1; 10; 2; 4; 5; 6; 7; 9

Садова: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Центральна: 1; 1/а; 10; 12; 13,15; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 2/а; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 3; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 65; 67; 7; 71; 73; 77; 79; 8; 81; 85; 87; 89; 9; 93; б/н

Шевченка: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 3; 31; 33; 5; 6; 7; 8; 8А; 9

29.05.2026 року з 08:00 до 16:00 години зникне електрика в селі Курісове. Знеструмленими залишатимуться лише окремі вулиці населеного пункту:

Педагогічна: 11; 2; 3; 32; 32А; 4; 5; 6; 8; 85; 86

Степова: 1/а

Студентська: 1; 11; 13; 1Д; 3; 5; 7; 2; 86

З 08:00 до 18:00 години не буде електрики в селі Поташенкове. Світло зникатиме лише за окремими адресами:

Космонавтів 16; 44

В селі Шеметове вимикатимуть з 08:00 до 18:00 години електрику в частині населеного пункту. Світло будуть вимикати на 10 годин поспіль тільки за такими адресами:

Садова 29; 47; 5; 72.

Джерело: Курісівська сільська рада

Джерело: Роздільнянська територіальна громада

