В Калушской общине, входящей в Прикарпатье, с 1 июня вводят значительный рост стоимости услуг по вывозу бытовых отходов, что фактически отражает повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области и, передает Politeka.

Соответствующее решение было принято органами местного самоуправления. Изменения касаются тарифов на сбор, транспортировку и последующую утилизацию мусора в пределах общины. Новые цены начнут действовать с первого дня лета и охватят всех потребителей услуги.

Отдельно отмечается, что после внедрения обновленных тарифов возможна очередная корректировка стоимости уже примерно через три месяца. Такой сценарий рассматривается как вероятный при дальнейшем росте расходов предприятий, занимающихся обращением с отходами.

В городском совете объясняют, что пересмотр расценок связан с необходимостью привести их в соответствие с реальными экономическими условиями. Речь идет о расходах на горючее, оплате труда персонала, техническом обслуживании транспорта и общем содержании инфраструктуры.

Также подчеркивается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области является частью более широкого процесса адаптации тарифной политики к текущей ситуации в экономике с учетом изменений в стоимости ресурсов.

Жителям Калушского общества рекомендуют заранее учесть обновленные суммы в платежках и планировать расходы на коммунальные услуги с учетом новых тарифов, которые будут действовать уже с начала лета.

В обществе отмечают, что дальнейшие изменения тарифов будут зависеть от экономической ситуации и расходов предприятий в сфере обращения с отходами.

