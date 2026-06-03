Новий графік руху транспорту в Дніпрі приніс чимало тимчасових змін для пасажирів автобусів, тролейбусів та трамваїв, повідомляє Politeka.

Організатори перевезень ухвалили рішення повністю призупинити курсування трамвайного маршруту №16 на весь період дії оновлень.

Водночас, популярні автобусні маршрути №18, №55 та №151А будуть здійснювати об’їзд ділянок ремонту через вулицю Краснопільську.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі торкнувся і кінцевих зупинок кількох міських ліній, що змусить пасажирів заздалегідь планувати свій час та маршрути пересування містом.

Кінцеву зупинку автобуса №85 тимчасово перенесли до будівлі за адресою вулиця Чорних Запорожців, 2А, яка розташована поруч із відділенням «Нова пошта».

Також на час проведення необхідних робіт кінцеву зупинку популярного автобуса №136А перенесли з вулиці Інженерної на проспект Богдана Хмельницького, 123.

Окрім цього, тролейбусні маршрути №2 та №12 відтепер об’єднали у один тимчасовий маршрут житловий масив Парус – житловий масив Перемога (провулок Добровольців).

Проводячи оптимізацію, транспортники скоротили тролейбусні маршрути №7, №14, №17, №20 та автобусний маршрут №38 до вулиці Князя Володимира Великого.

Кінцева зупинка для цих ліній відтепер розташована біля великого торгово-розважального комплексу «Мост-Сіті Центр».

Коригуючи напрямки руху, кінцеві зупинки міських автобусів №23, №57А та №88 перенесли на площу Успенську. Мешканцям міста варто зважити, що кінцева зупинка автобуса №120 тимчасово зміщена на вулицю Володимира Мономаха.

Запровадивши новий графік руху транспорту в Дніпрі, міська влада намагається забезпечити ефективне і безперебійне перевезення мешканців громади.

Джерело: dmkd.dp.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: в супермаркетах переписали цінники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що саме відбувається на ринку.