Подорожчання продуктів в Одесі пов’язане з нерівномірною зміною цінових сегментів, де найбільш чутливо реагують консерви та м’ясна група.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксують аналітичні дані станом на початок червня 2026 року, демонструючи нерівномірну динаміку вартості базових товарів, передає Politeka.

На ринку консервованої продукції кабачкова ікра (440 г) подорожчала до 104,00 грн проти середніх 81,16 грн у травні. Коливання протягом травня були різкими: від 59,99 до 93,99 грн із подальшим виходом на новий рівень.

Хліб житній Riga Бородинівський (300 г) у середньому коштує 54,97 грн, тоді як місяцем раніше показник становив 53,99 грн. Розрив невеликий, але стабільно висхідний у межах щоденних змін постачання.

Мариновані огірки ТМ «Верес» (500 г) утримуються на рівні 119,41 грн, що вище за травневий середній показник 113,77 грн. Найдешевші пропозиції зафіксовані в діапазоні 114,00 грн, тоді як окремі мережі пропонують понад 123 грн.

Сегмент м’ясних виробів демонструє найпомітніший стрибок. Ковбаски «Алан» мисливські (1 кг) подорожчали до 810,56 грн проти 753,78 грн у травні. Паралельно копчена сирокопчена ковбаса тієї ж марки утримує рівень 1242,00 грн без суттєвих змін, але з високою базою вартості.

Додатково манна крупа «Хуторок» (800 г) показує помірне збільшення до 40,25 грн, тоді як раніше середній показник становив 39,42 грн.

Загалом Подорожчання продуктів в Одесі пов’язане з нерівномірною зміною цінових сегментів, де найбільш чутливо реагують консерви та м’ясна група, тоді як бакалія демонструє повільніші коливання.

Експерти прогнозують, що у разі збереження нинішньої логістичної та сезонної динаміки, цінові коливання можуть залишатися нестабільними й у наступні тижні.

Джерело: Мінфін

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