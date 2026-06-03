Графики отключения света в Черниговской области на 4 июня будут действовать из-за плановых и профилактических работ.

Графики отключения света в Черниговской области на 4 июня будут продолжаться по отдельным адресам и в разные временные рамки, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 4 июня будут действовать из-за плановых и профилактических работ. При выполнении работ специалисты будут проводить проверку технического состояния сетей, замену отдельных элементов оборудования, а также устранять потенциальные неисправности, которые могут привести к аварийным ситуациям в будущем.

04.06.2026 года с 08:00 до 19:00 часов будут выключать электричество в городе Сновськ. Свет исчезнет в домах, расположенных по следующим адресам:

Б. Хмельныцького: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 59А

Виктора Максыменка: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а

Добровольча: 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34

Корольова: 37

Партызанська: 12а

Украинська: 10

С 08:57 до 18:40 будут выключать электричество в городе Мена. Оборванными будут оставлять следующие улицы населенного пункта:

Армийська: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58а, 60, 64, 66, 68

Гетьманська: 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91а, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 102в, 104, 106, 106а, 108, 110, 114, 114а, 116, 116А, 118, 118а, 120, 120а, 122, 124, 126, 130, 132, 134

Левка Сымыренка: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17а

Олеся Гончара: 32, 33, 34

пров. Робитнычый: 16, 20, 22

Шкильна: 1, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 32

пров. Шкильный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а

С 08:00 до 19:00 не будет электричества. Дополнительные графики отключения света будут действовать в Нижыни. Ограничения вводят на улицы:

Петра Прокоповича: 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Писочна: 1, 1а, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19б, 20, 22

Празька: 3, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Прыгаражна: 5, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28

Радужна: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Рыхлика: 4, 8, 10, 13

Сынякивська: 57, 77, 79, 79/1, 79а, 79б/1, 79Е, 81А, 86, 86а, 88, 90, 90а, 92, 92а, 93, 94, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 98а, 99, 99а, 99б, 100, 102, 103, 103а, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 114б

Смолянчук: 3, 5, 7, 9, 11

Солодовнык: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Сонячна: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18

Франка: 127, 89а, 89б, 89В, 89г, 89Е, 89Ж

Хайтовыча Майора: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Червоного Хреста: 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 21, 23, 23а, 25, 26, 27, 29, 31, 33

Чернигивська: 95, 97, 99, 101, 103, 110, 110А, 110б, 112, 114, 116, 118, 120, 122а, 124

Юности: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а

Ягидна: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Якымченка: 5, 6, 7, 8.

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