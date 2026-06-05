Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області стала доступною завдяки масштабній програмі «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», повідомляє Politeka.

Цю важливу соціальну ініціативу впроваджує благодійна організація Карітас, яка допомагає мешканцям регіону ліквідувати наслідки бойових дій.

Як вказано на офіційному сайті організації, проєкт спрямований на ліквідацію найбільш критичних пошкоджень у житловому секторі.

До переліку основних робіт входить заміна вибитих віконних рам, встановлення нових дверей, ремонт пошкоджених дахів та відновлення тримальних стельових конструкцій.

Крім того, передбачено локальний ремонт пошкоджених електричних мереж та систем водопостачання, які постраждали під час обстрілів.

Окремим важливим завданням гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області є покращення умов проживання для внутрішньо переміщених осіб, що втратили власні домівки.

Подати відповідну заявку на участь у благодійній програмі можуть мешканці Запоріжжя та територіальних громад регіону, чиє нерухоме майно було пошкоджене після 24 лютого 2022 року.

Важливою умовою є розташування пошкодженого житла на відстані понад 20 кілометрів від поточної лінії бойових дій.

Прийом документів здійснюється виключно від офіційних власників нерухомості, які мають на руках дійсне та юридично підтверджене право власності на обʼєкт.

Для зручності громадян передбачено два різні формати надання будівельної підтримки. Отримувачі можуть розраховувати на цільовий грошовий грант для самостійного придбання матеріалів та виконання робіт.

Другий варіант дає можливість обрати організацію відновлювальних заходів із залученням офіційних підрядних компаній.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області розрахована передусім на самотніх людей похилого віку, які залишилися без підтримки рідних.

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