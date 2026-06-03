Прогноз погоди на тиждень з 4 по 10 червня в Дніпропетровській області свідчить про мінливу хмарність та підвищення температури.

Прогноз погоди на тиждень з 4 по 10 червня в Дніпропетровській області показує, що мешканців регіону очікують як сонячні дні без опадів, так і періоди дощів у другій половині дня, повідомляє Politeka.

4 червня ранок буде ясним, однак уже вдень небо затягнуть хмари. У другій половині дня прогнозують дрібний дощ. Температура повітря вночі становитиме +16°, а вдень підніметься до +25°.

5 червня вранці над містом переважатиме ясне небо, але вже у середині дня з’явиться хмарність, яка затримається до вечора. Температура вдень сягне +25°.

Прогноз погоди на тиждень з 4 по 10 червня у Дніпропетровській області надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

6 червня повітря прогріється до +27°, а дощів цього дня не передбачається. Сонце лише зрідка з’являтиметься з за хмар. Швидкість вітру не перевищуватиме 3.1 м/с.

Прогноз погоди на тиждень 4 по 10 червня в Дніпропетровській області вказує, що 7 червня небо буде вкрите хмарами майже протягом усього дня.

Прогнозуют сильну грозу вдень та ввечері. Температура вдень становитиме +26°.

8 червня похмуре небо збережеться до вечора. У другій половині дня синоптики прогнозують дрібний дощ. Температура повітря підніметься до +26°, а ймовірність опадів удень сягне 68%.

9 червня вже вдень небо вкриють хмари, які не розійдуться до пізнього вечора. Дощ розпочнеться у другій половині дня та триватиме до ночі. Повітря прогріється до +27°.

10 червня у денні години стовпчики термометрів піднімуться до +28°, а за відчуттями температура сягатиме +29°. Попри ясний ранок, вдень і ввечері небо буде похмурим. Вдень прогнозують дощ, який ближче до вечора має послабшати.

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