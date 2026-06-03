Новый график движения поездов в Кировоградской области будет действовать поэтапно в течение июня.

Новый график движения поездов в Кировоградской области введен из-за временных изменений маршрутов и расписаний пригородных электричек, о чем сообщают официальные источники, сообщает Politeka.

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать новый график движения поездов в Кировоградской области при планировании поездок, поскольку корректировки касаются как маршрутов, так и времени отправления отдельных составов.

В течение июня ряд рейсов будет курсировать по измененным схемам в определенные даты — 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 числа.

Речь идет о пригородных складах №6272 и №6275. В указанные дни поезд №6272 Подольск – Голта будет следовать не по привычному направлению в Помочную, а по скорректированному маршруту, тогда как обратный рейс №6275 Голта – Подольск также будет работать с обновленной схемой движения.

Кроме этого, изменения затронули расписание движения в первой половине месяца. В период с 1 по 14 июня обновлен график поезда №6664 Знаменка-Пассажирская – Кременчуг-Пассажирский.

Отправление этого рейса предусмотрено в 11:30, а прибытие - в 13:52, тогда как раньше время движения составляло 12:40 и 15:08 соответственно.

Отдельные корректировки были введены также 4 июня. В этот день меняется расписание нескольких направлений: №6254 Одесса-Главная – Подольск, №6256 Одесса-Главная – Вапнярка и №6258 Одесса-Главная – Вапнярка.

В частности, рейс №6254 будет курсировать в промежутке 10:27 – 14:27 вместо предварительного графика 10:39 – 14:42. Поезд №6256 в этот день будет двигаться по времени 13:40 – 20:11 вместо 13:50 – 20:17, а №6258 – 17:49 – 00:46 вместо 17:31 – 00:05.

Дополнительно отмечается, что в период с 8 по 11 июня те же маршруты получат еще одну временную корректировку. Рейс №6254 будет отправляться в 10:31 вместо 10:39, тогда как №6256 сменит время движения на 13:32 – 20:04, а №6258 будет курсировать по графику 17:49 – 00:47.

Все изменения носят временный характер и связаны с организационными работами на железнодорожной инфраструктуре и оптимизацией движения складов.

Новый график движения поездов в Кировоградской области будет действовать поэтапно в течение июня и охватывает как изменение маршрутов, так и корректировку времени отправления и прибытия отдельных электричек.

Источник: Фейсбук ОЖД

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