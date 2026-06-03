Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області запроваджено через тимчасові зміни маршрутів та розкладів приміських електричок, про що повідомляють офіційні джерела, повідомляє Politeka.

Пасажирам рекомендують завчасно враховувати новий графік руху поїздів у Кіровоградській області під час планування поїздок, оскільки коригування стосуються як маршрутів, так і часу відправлення окремих складів.

Упродовж червня низка рейсів курсуватиме за зміненими схемами у визначені дати — 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 та 26 числа.

Йдеться про приміські склади №6272 та №6275. У зазначені дні поїзд №6272 Подільськ – Голта прямуватиме не за звичним напрямком до Помічної, а за скоригованим маршрутом, тоді як зворотний рейс №6275 Голта – Подільськ також працюватиме з оновленою схемою руху.

Окрім цього, зміни торкнулися і розкладу руху в першій половині місяця. У період з 1 по 14 червня оновлено графік поїзда №6664 Знам’янка-Пасажирська – Кременчук-Пасажирський.

Відправлення цього рейсу передбачене о 11:30, а прибуття — о 13:52, тоді як раніше час руху становив 12:40 та 15:08 відповідно.

Окремі коригування запроваджено також 4 червня. У цей день змінюється розклад одразу кількох напрямків: №6254 Одеса-Головна – Подільськ, №6256 Одеса-Головна – Вапнярка та №6258 Одеса-Головна – Вапнярка.

Зокрема, рейс №6254 курсуватиме у проміжку 10:27 – 14:27 замість попереднього графіка 10:39 – 14:42. Поїзд №6256 у цей день рухатиметься за часом 13:40 – 20:11 замість 13:50 – 20:17, а №6258 — 17:49 – 00:46 замість 17:31 – 00:05.

Додатково зазначається, що у період з 8 по 11 червня ті ж самі маршрути отримають ще одне тимчасове коригування. Рейс №6254 вирушатиме о 10:31 замість 10:39, тоді як №6256 змінить час руху на 13:32 – 20:04, а №6258 курсуватиме за графіком 17:49 – 00:47.

Усі зміни мають тимчасовий характер і пов’язані з організаційними роботами на залізничній інфраструктурі та оптимізацією руху складів.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області діятиме поетапно протягом червня і охоплює як зміну маршрутів, так і коригування часу відправлення та прибуття окремих електричок.

Джерело: Фейсбук Одеської залізниці

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