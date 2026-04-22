Новый график движения поездов в Кировоградской области затрагивает часть маршрутов из-за плановых работ на железнодорожной инфраструктуре.

Новый график движения поездов в Кировоградской области введен "Укрзализныцей" временно для ряда пригородных составов, курсирующих через регион, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Кировоградской области проинформировали на Facebook-странице Одесской железной дороги. Там объяснили, что изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на отдельных участках пути.

В период смен часть рейсов будет курсировать по сокращенным или измененным маршрутам. В частности, 25 апреля №6503 будет следовать по маршруту Знаменка – имени Тараса Шевченко (Смела) вместо стандартного маршрута Знаменка – Мироновка.

Также в период 28-30 апреля этот же рейс будет курсировать по маршруту Знаменка – Цветково вместо Знаменка – Мироновка.

В пределах того же периода часть рейсов будет временно снята с расписания. С 27 по 30 апреля и 1 мая не будут курсировать №6663 Предгорный парк – Знаменка и №6664 Знаменка – Кременчуг-Пассажирский.

Такие ограничения объясняют техническими особенностями проведения ремонтных работ, нуждающихся в временном перекрытии или ограничении курсирования на отдельных участках.

Новый график движения поездов в Кировоградской области носит временный характер и введен исключительно на период обновления инфраструктуры.

Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями расписания. Представители "Укрзализныци" рекомендуют проверять актуальную информацию на официальном сайте перед поездкой во избежание недоразумений при планировании путешествий.

