Появилось предупреждение о плановых графиках отключения света в Запорожье на неделю с 17 по 23 августа.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 17 по 23 августа продлятся из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 17 по 23 августа будут продолжаться из-за того, что энергетики будут работать на отдельных участках электросетей. Из-за ремонта, технического обслуживания и обновления оборудования по некоторым адресам будут временно прекращать подачу электроэнергии.

По информации «Запорожьеоблэнерго», 17.08.2026 года, с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно ограничат из-за ремонта электрооборудования. В график попали отдельные дома на таких улицах:

Арочна — 42–48, 43, 45–49

Вербова — 39а, 41–55, 40–46, 46а

Володарська (Володарського) — 38–64, 47–63, 65а, 69, 71

Добровольчых батальйонив — 26, 28, 30, 37–61, 61

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 42, 44–52, 65–69, 69а

Евпаторийська — 5А

Зачиняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Игора Сикорського — 48–54, 54а

Исторычна — 22

Любысткова (Ударна) — 10, 10а, 12–36, 42/1, 44–62, 13–61, 63, 69, 71, 71а, 74, 76, 75, 77, 79, 78–108

Мыколы Ласточкина (Чапаева) — 129, 131, 133, 204а, 204б, 204–224, 135–157, 157а, 159, 159а, 161–179, 226, 226а, 228–252, 254, 181а, 183, 183а, 185–205, 256–264, 266/2, 266/1, 268–276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 288а, 284д

Павлокичкаська — 25, 27

Перша Лыварна (Червоногвардийська) — 17, 19–25

Плавнева — 16–64, 19–57, 2–14, 3, 5, 9–15

Початкова — 78, 79, 80–98

Поштова — 85–99

Святого Мыколая (Артема) — 64–78

Слобидська (Пролетарська) — 46, 48

Харкивська — 3, 5, 4–28, 5а, 7–15, 19–29

Шевченка — 57

просп. Соборный — 51, 53

пров. Кавказькый — 10, 12, 11, 13, 17–21, 14–30, 5

пров. Мостовый — 9–25

пров. Плавневый — 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 3а

пров. Текстыльный — 17–33, 22–42

18.08.2026 года, с 09:00 до 16:00 ремонтные работы продолжатся. Временные ограничения электроснабжения коснутся потребителей по следующим адресам:

Рубана — 11, 11–13, 13 п. 1–3, 13 п. 4–5, 15, 17 п. 5–6, 9

19.08.2026, с 09:00 до 17:00 специалисты будут выполнять техническое обслуживание сетей. В этот период электроэнергии не будет по отдельным адресам на следующих улицах:

Володарська (Володарського) — 65, 67, 69

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 24, 26–40, 42, 33–63

Еднання — 57, 59, 60, 62

Зачыняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Игора Сикорського — 46, 46а

Козацькои Чайкы (Верхоянська) — 16–32, 1а (2 ет.), 25, 27–31,

гр. Звонарева (оп. 11)

Мыколы Корыщенка (Кузнецова) — 24, 26, 28, 28а, 30, 30–32, 30а, 32, 34

Нагныбиды — 11 (9 пов.) п. 1, 2; 11 (9 пов.) п. 3–5; 11а (10 пов.); 11б

Олены Пчилкы (Крылова) — 25, 27, 28–56

Центральна — 1, 1а, 2, 4, 6 (2 пов.), 3 (2 пов.), 5 (2 пов.), 7а (5 пов.), 7а, 7б, 8 (4 пов.), 9 (4 пов.)

просп. Соборный — 70

21.08.2026 года электроснабжение планируют ограничить с 09:00 до 16:00. В этот день работы охватят дополнительные участки сети. В список вошли улицы:

Мыхайла Билынського (Пестеля) — 12, 14, 20

Сонячна — 1–33, 2–32

пров. Велыкый (Вантажный) — 1–11, 2–10

пров. Кинцевый — 1–17, 2–26.

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