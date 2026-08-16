Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области назначается при соответствии критериям.

В Одесской области по отдельным категориям пенсионеров могут рассчитывать на разовую денежную помощь, выплачиваемую ко Дню Независимости Украины, пишет Politeka.net.

В то же время порядок получения средств отличается в зависимости от статуса человека и того, получает ли он другие государственные выплаты.

Для части граждан дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Если информация о человеке уже находится в соответствующих государственных реестрах, выплату назначат автоматически.

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, такой механизм применяется к гражданам, которые уже состоят на учете и получают пенсию, субсидию или соответствующие льготы.

Кому деньги начислят без обращения

Автоматическое назначение разовой помощи в Одесской области предназначено для тех, кто отвечает установленным требованиям.

В частности, средства без подачи отдельного заявления должны получить граждане:

получают пенсию или пожизненное денежное содержание;

имеют назначенную жилищную субсидию;

пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг;

не проходят военную службу.

Таким образом, если человек уже получает пенсию, субсидию или льготу и имеет право на соответствующую разовую помощь, повторно подтверждать свои данные через подачу заявления ему не нужно.

Однако важно учитывать, что автоматическое предназначение зависит от наличия необходимой информации в государственных системах.

Сколько могут выплатить

Сумма разовой помощи в 2026 году не будет одинаковой для всех граждан. Размер выплаты определяется в зависимости от категории и статуса получателя.

Соответствующие размеры установлены постановлением Кабинета Министров №602 от 13 мая 2026 года.

Потому сам факт получения пенсии не означает, что каждый пенсионер получит одинаковую сумму. Размер пособия зависит от того, к какой именно категории принадлежит человек и какие основания для получения выплаты он имеет.

Кто должен самостоятельно обратиться в ПФУ

Автоматическое начисление распространяется не на всех возможных получателей. Если человек имеет право на помощь, но не входит в категории, которым средства назначаются без заявления, ему нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

В частности, это касается граждан, которые:

не получают пенсию;

не имеют жилищной субсидии;

не пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг;

не проходят военную службу.

Для таких людей отсутствие автоматического начисления не означает утрату права на деньги. Однако без подачи соответствующего заявления выплата не будет назначена автоматически.

Как оформить выплату

Представить документы можно несколькими способами в Одесской области. Самый простой вариант – лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Также заявление можно подать через центр предоставления административных услуг. Для тех, кто не имеет возможности посетить учреждение лично, предусмотрен вариант отправки документов по почте в соответствующий территориальный орган ПФУ.

Еще один способ – воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В таком случае документы представляются в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи.

Перед оформлением помощи следует предварительно подготовить необходимые документы. К заявлению следует добавить копию паспорта и документа, подтверждающего право на соответствующую выплату.

Кроме того, заявителю следует указать банковские реквизиты для перечисления средств, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — при наличии — и другие данные, необходимые для назначения помощи.

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