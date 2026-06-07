Дефіцит овочів у Миколаївській області поступово посилюється на тлі змін ринку картоплі в Україні, де зменшення запасів минулорічного врожаю вже впливає на цінову динаміку, повідомляє Politeka.

Аналітики AgroTimes зазначають, що нині виробники реалізують залишки продукції в діапазоні 5–11 грн за кілограм. Це помітно нижче, ніж у 2025 році, коли вартість коливалася від 13 до 23 грн. Причинами такого зниження називають надлишкову пропозицію на старті сезону та наслідки посухи, яка спричинила нерівномірне формування бульби й різну якість урожаю.

Паралельно на внутрішній ринок починає надходити рання імпортна картопля. Її ціна значно вища — близько 90 грн за кілограм, що фактично задає верхню межу для цього сегмента. Попит на завезену продукцію поки що обмежений, однак фахівці не виключають його зростання у разі подальшого скорочення внутрішніх запасів.

Експерти овочевого ринку вказують, що ситуація має перехідний характер. У міру виснаження складських залишків очікується поступове підвищення закупівельних і роздрібних цін, особливо в період міжсезоння, коли залежність від імпорту традиційно зростає.

Додатково впливають логістичні фактори та нерівномірний розподіл продукції між регіонами, що створює різницю у вартості в різних областях. У цьому контексті дефіцит овочів у Миколаївській області розглядається як частина загальноукраїнської тенденції скорочення пропозиції та поступового переходу до нового сезонного циклу.

Подальша цінова динаміка залежатиме від темпів реалізації залишків та обсягів нового врожаю на ринку.

Джерело: ТСН

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