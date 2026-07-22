Денежное пособие для пенсионеров в Николаевской области выплачивается каждый месяц вместе с пенсией.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области доступна только части украинцев, отвечающих критериям отбора, пишет Politeka.net.

Украинцы, достигшие 80-летнего возраста, могут претендовать на государственную помощь по уходу. Однако сам по себе возраст не является достаточным основанием для назначения выплаты. При рассмотрении заявления уполномоченные органы оценивают не только состояние здоровья человека, но и другие обстоятельства, в частности, возможность получения помощи от близких родственников.

Специалисты рекомендуют перед началом оформления обратиться за консультацией в управление социальной защиты населения, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или представителей местной общины. Там можно получить информацию об условиях назначения выплаты, перечне необходимых документов и предварительно выяснить, отвечает ли заявитель требованиям программы.

Распространено мнение, что наличие у пожилого человека детей автоматически лишает его права на поддержку. На самом деле, это не так. Законодательство предусматривает возможность назначения выплаты даже при наличии близких родственников, если они объективно не могут обеспечить постоянный уход.

При рассмотрении обращения органы социальной защиты проверяют, имеют ли дети или другие родственники возможность ухаживать за пожилым человеком. Каждый случай анализируется индивидуально на основе конкретных жизненных обстоятельств.

В частности, денежную помощь для пенсионеров в Николаевской области могут назначить, если дети сами являются пенсионерами, имеют инвалидность, постоянно проживают за границей, их местонахождение неизвестно или они не могут осуществлять уход по другим уважительным причинам. В таких случаях заявителя могут попросить предоставить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства.

Процедура оформления начинается с обращения к семейному врачу. Если медик установит, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе, он выдаст направление на врачебно-консультативную комиссию (ЛКК). Именно его вывод является одним из ключевых документов, без которого назначение государственной поддержки невозможно.

Для оформления выплаты, как правило, необходимо подготовить заявление, паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, пенсионное удостоверение, заключение ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода, а также декларацию о доходах, если ее потребуют. При необходимости органы социальной защиты могут запросить и другие документы для подтверждения права на помощь.

После сбора необходимого пакета документов следует подать в Центр предоставления административных услуг или в управление социальной защиты населения по месту жительства. После рассмотрения заявления компетентный орган принимает решение о назначении или отказе в выплате государственной помощи.

Источник: "На пенсии" .



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