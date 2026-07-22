Графики отключения света продлятся по десяткам адресов в Запорожье из-за запланированных работ на 23 июля, пишет Politeka.net.
Энергетики призывают украинцев заблаговременно подготовиться к временным графикам отключения света в Запорожье на 23 июля. В частности, рекомендуется зарядить мобильные телефоны, павербанки, фонари и другие необходимые электроприборы, а также учесть периоды обесточений при планировании работы и бытовых делах.
По информации АТ «Запоріжжяобленерго», 23 июля с 09:00 до 17:00 в связи с плановым ремонтом электрооборудования без электроснабжения временно останутся отдельные дома по следующим адресам:
- Академика Муравченка: 5а
- Брюлова: 10, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 13, 17а, 17Б, 17б, 2, 2А, 8а, 4, 9
- Господарча: 1-19, 2а
- Кракивська (Воронихина): 3, 4, 6 (п.1)
- Кругова: 171, 173
- пр. Моторобудивныкив: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а
Графики отключения света в Запорожье на 23 июля будут также продолжаться с 9 до 17 часов по адресу:
- ул. Рубана: 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11
Кроме этого, 23 июля с 09:00 до 17:10 в Запорожье продлится еще один этап плановых ремонтных работ. На время их проведения электроснабжение будет временно прекращено по ряду адресов:
- Алмазна: 45, 47, 49, 51
- Бодянського: 54
- Брюлова: 10, 6, 7, 8, 2, 2А, 8а, 4
- Виктора Духовченко (Цюрупы): 66, 91
- Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 274а, 277-307
- Игора Сикорського: 234-272
- Кругова: 171, 173
- Полтавська: 51-85, 80, 84-120
- Республиканська: 84, 86
- Сичовых стрильцив (Арсенальна): 51-79, 54-76
- Тенисна: 11, 11А, 12, 12А, 13, 14
- пр. Моторобудивныкив: 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58, 60, 56а.
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