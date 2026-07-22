Украинцам обнародовали графики отключения света в Черниговской области на 23 июля, которые носят плановый характер.

Графики отключения света в Черниговской области на 23 июля вводятся в отдельных населённых пунктах, пишет Politeka.net.

По информации энергетиков, урификации отключения света в Черниговской области на 23 июля будут действовать через плановые и профилактические работы. В настоящее время специалисты будут выполнять ремонт электросетей, необходимый для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных отключений в будущем.

С 09:00 до 19:00 часов в селе Бабарыкы без электроснабжения временно останутся отдельные дома на улицах:

Б. Хмельныцького — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 15, 19, 21, 25

Квитнева — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Комсомольська — 3

Нова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29

Селянська — 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23

Франка — 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

Центральна — 4, 6, 6А, 8, 9, 9А, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 43

пров. Б. Хмельныцького — 1, 2, 6, 7, 8, 9

пров. Селянськый — 4, 5, 7, 10

Также плановые графики отключения света будут действовать в селе Волевачи. Обесточение с 09:00 до 19:00 часов коснутся отдельных адресов на улицах:

Квитнева — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 32

Коцюбынського — 1, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23

Садова — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23

Центральна — 1, 2, 4А

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 44

Щаслыва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 34, 36, 40, 42, 48

Я. Юлы — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А/1, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

пров. Набережный — 1

пров. Щаслывый — 3, 4, 4А, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18А, 20, 21

пров. Я. Юлы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

Кроме того, 23 июля плановые работы будут проводиться в селе Одынци. С 09:00 до 19:00 без света временно останутся отдельные дома на улицах:

Героив Азову — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19

Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Селянська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 11, 12, 15

Франка — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Хмельныцького Б. — 1, 2, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25

Центральна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Г, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40

Чернигивська — 3, 4, 5

Шевченка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20

пров. Грушевського — 1, 2

пров. Залывный — 1, 2

пров. Квитневый — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10

пров. Польовый — 1, 2

пров. Садовый — 1, 2, 3, 4, 5.

Источник: Остерська громада

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