Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується на базові товари, зокрема крупи, м’ясні та молочні вироби, передає Politeka.

У сегменті бакалії ключовий індикатор — гречка. Середня вартість становить 76,10 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше показник був нижчим — 69,21 грн. Різниця формує поступовий висхідний тренд, який особливо помітний на тлі роздрібного розриву між мережами: від 62,90 грн в Auchan до 96,50 грн у Megamarket. Metro та Novus утримують проміжні значення — 75,00 грн і 69,99 грн відповідно. Така варіативність свідчить про різні цінові стратегії ритейлерів і залежність від закупівельних партій.

У категорії м’ясної продукції ситуація більш виразна. Ковбаса варена «Алан лікарська» досягла середнього рівня 503,95 грн за кілограм. У квітні її середня ціна була 477,57 грн, що демонструє відчутне місячне підвищення. Найдешевша пропозиція зафіксована в Auchan — 478,40 грн, тоді як у Megamarket показник перевищує 540 грн. Такий розкид часто пояснюється логістикою постачання та внутрішніми націнками торгових мереж.

Молочний сегмент також демонструє висхідну динаміку. Молоко «Яготинське» 2,6% у середньому коштує 61,55 грн за 900 мл, тоді як у квітні його рівень становив 54,23 грн. Розбіжності між магазинами залишаються відчутними: від 57,90 грн до 68,00 грн залежно від точки продажу. На формування вартості впливають сезонні фактори, витрати на сировину та зміни в ланцюгах постачання.

Загальна картина свідчить про поступове здорожчання основних продуктів харчування. У структурі витрат домогосподарств це може підсилювати тиск на споживчий бюджет, особливо в категоріях щоденного попиту.

Аналітика цін свідчить, що подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається стабільною тенденцією останніх тижнів.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.