Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області запроваджено через тимчасові зміни маршрутів та коригування розкладів приміських рейсів, про що повідомляють офіційні джерела, передає Politeka.

Перевізники уточнюють, що оновлення стосуються одразу кількох напрямків і діятимуть у різні дати червня. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад, оскільки частина складів змінює як час відправлення, так і кінцеві зупинки.

Упродовж місяця коригування охоплюють рейси №6272 та №6275. У визначені дні поїзд Подільськ – Голта не прямуватиме стандартним маршрутом до Помічної, натомість працюватиме за оновленою схемою. Аналогічні зміни передбачені і для зворотного напрямку.

Додатково оновлено розклад складу №6664 Знам’янка-Пасажирська – Кременчук-Пасажирський. У першій половині червня його відправлення встановлено на 11:30, прибуття — 13:52, що відрізняється від попереднього часу руху.

Окремий блок змін припав на 4 червня, коли одночасно коригувалися кілька маршрутів з Одеси. Йдеться про рейси №6254, №6256 та №6258, для яких оновили часові інтервали руху та тривалість поїздки.

Також у період 8–11 червня ці ж напрямки отримали додаткові точкові зміни, що стосуються часу відправлення та прибуття на проміжних станціях.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області діятиме поетапно протягом червня та охоплює як зміну маршрутів, так і коригування розкладів окремих приміських сполучень, що пов’язано з інфраструктурними роботами та оптимізацією руху складів.

Джерело: Фейсбук Одеської залізниці

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