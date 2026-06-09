В последние дни на рынке овощей зафиксировано существенное подорожание моркови прошлогоднего урожая из-за дефицита продуктов в Винницкой области, пишет Politeka.net

За неделю ее стоимость выросла примерно на 34%, что связано с стремительным сокращением запасов в хранилищах и повышенным спросом покупателей.

В настоящее время торговые сети закупают морковь по цене 39–42 гривны за килограмм, в то время как остатки продукции урожая 2025 года реализуются в пределах 13–20 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партии. В то же время, на рынке наблюдается противоположная ситуация с некоторыми другими овощами нового урожая. В частности, цены на молодой картофель и капусту постепенно снижаются благодаря увеличению предложения.

Эксперты объясняют рост стоимости моркови сезонным истощением запасов – дефицитом продуктов в Винницкой области. Особенно остро ощущается нехватка качественной продукции, пригодной для длительного хранения и реализации через крупные торговые сети. Поэтому оптовые компании и супермаркеты активизировали закупки, что дополнительно усилило ценовое давление на рынке.

Одной из ключевых причин дефицита называют меньший урожай моркови в 2025 году. Неблагоприятные погодные условия во время посевной кампании негативно повлияли на объемы производства, а запасы быстро сократились из-за стабильно высокого спроса со стороны перерабатывающей промышленности, консервных предприятий и заведений общественного питания.

Аналитики отмечают, что конкуренция между оптовыми покупателями, розничными сетями и производственными предприятиями ускорила распродажу остатков продукции из хранилищ. В результате, на рынке формируется дефицит, который может сохраняться еще несколько месяцев.

Ожидается, что морковь нового урожая массово начнет поступать в продажу не раньше июля-августа. До этого времени предложение будет оставаться ограниченным, а цены, вероятно, будут удерживаться на высоком уровне из-за нехватки качественной продукции.

Для аграриев, у которых еще запасы прошлогодней моркови, текущая рыночная ситуация создает благоприятные условия для продажи. Покупатели готовы платить максимальные цены, однако эксперты предупреждают, что слишком долгое хранение может быть рискованным. После появления на рынке нового урожая, стоимость овоща может начать постепенно снижаться.

В то же время перспективы для производителей моркови нового сезона остаются достаточно положительными. Если дефицит продукции сохранится до середины лета, фермеры смогут реализовать урожай по выгодным ценам. Специалисты советуют особое внимание уделить технологиям выращивания и качественному хранению, чтобы максимально использовать благоприятную конъюнктуру рынка.

Источник: agroreview

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