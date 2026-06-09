Несприятливі погодні умови під час посівної призвели до дефіциту продуктів у Вінницькій області.

Протягом останніх днів на ринку овочів зафіксовано суттєве подорожчання моркви минулорічного врожаю через дефіцит продуктів у Вінницькій області, пише Politeka.net

За тиждень її вартість зросла приблизно на 34%, що пов’язано зі стрімким скороченням запасів у сховищах та підвищеним попитом з боку покупців.

Наразі торговельні мережі закуповують моркву за ціною 39–42 гривні за кілограм, тоді як залишки продукції врожаю 2025 року реалізуються в межах 13–20 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партії. Водночас на ринку спостерігається протилежна ситуація з деякими іншими овочами нового врожаю. Зокрема, ціни на молоду картоплю та капусту поступово знижуються завдяки збільшенню пропозиції.

Експерти пояснюють зростання вартості моркви сезонним виснаженням запасів - дефіцитом продуктів у Вінницькій області. Особливо гостро відчувається нестача якісної продукції, яка придатна для тривалого зберігання та реалізації через великі торговельні мережі. Через це гуртові компанії та супермаркети активізували закупівлі, що додатково посилило ціновий тиск на ринку.

Однією з ключових причин дефіциту називають менший урожай моркви у 2025 році. Несприятливі погодні умови під час посівної кампанії негативно вплинули на обсяги виробництва, а наявні запаси швидко скоротилися через стабільно високий попит з боку переробної промисловості, консервних підприємств та закладів громадського харчування.

Аналітики зазначають, що конкуренція між гуртовими покупцями, роздрібними мережами та виробничими підприємствами прискорила розпродаж залишків продукції зі сховищ. У результаті на ринку формується дефіцит, який може зберігатися ще кілька місяців.

Очікується, що морква нового врожаю масово почне надходити у продаж не раніше липня-серпня. До цього часу пропозиція залишатиметься обмеженою, а ціни, ймовірно, утримуватимуться на високому рівні через нестачу якісної продукції.

Для аграріїв, які ще мають запаси торішньої моркви, поточна ринкова ситуація створює сприятливі умови для продажу. Покупці готові платити максимальні ціни, однак експерти попереджають, що надто довге зберігання продукції може бути ризикованим. Після появи на ринку нового врожаю вартість овоча може почати поступово знижуватися.

Водночас перспективи для виробників моркви нового сезону залишаються доволі позитивними. Якщо дефіцит продукції збережеться до середини літа, фермери матимуть можливість реалізовувати врожай за вигідними цінами. Фахівці радять особливу увагу приділити технологіям вирощування та якісному зберіганню, щоб максимально використати сприятливу кон’юнктуру ринку.

Джерело: agroreview

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: яка проблема знову з'явилася.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів і не лише: скільки виплатять у Вінницькій області.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де обіцяють затишні варіанти.