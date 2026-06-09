Подорожание проезда в Днепропетровской области связывают с необходимостью стабилизировать работу электротранспорта и возместить растущие эксплуатационные расходы.

Подорожание проезда в Днепропетровской области стало заметно для жителей Каменского, где с 1 июня обновили тарифы городского электротранспорта, сообщает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет городского совета 27 мая. Изменения касаются работы коммунального предприятия «Транспорт», обслуживающего трамвайные маршруты №1, №2, №3 и №4.

Раньше разовая поездка стоила 8 гривен и оставалась на этом уровне с весны 2025 года. Абонемент для ежемесячного использования составлял 288 гривен.

В городской администрации объясняют пересмотр ростом затрат на содержание инфраструктуры. Стоимость электроэнергии поднялась с 9,68 до 13 гривен за киловатт-час, а горюче-смазочные материалы подорожали с 52,8 до 86,9 гривны за литр.

Также повлияло повышение минимальной заработной платы с 8000 до 8647 гривен. Дополнительно учитывают перебои с энергоснабжением и необходимость регулярного ремонта подвижного состава.

В этом контексте подорожание проезда в Днепропетровской области связывают с необходимостью стабилизировать работу электротранспорта и покрыть растущие эксплуатационные расходы.

После обновления тарифов стоимость разового билета в Каменском составляет 10 гривен, а перевозка багажа – также 10 гривен.

Месячный абонемент для пассажиров поднят до 360 гривен. В горсовете отмечают, что новые расценки должны обеспечить непрерывность перевозок и поддержание технического состояния трамвайной сети.

Последующие изменения тарифов будут зависеть от стоимости ресурсов и экономических показателей предприятия.

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