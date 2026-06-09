Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області пов’язують із необхідністю стабілізувати роботу електротранспорту та покрити зростаючі експлуатаційні витрати.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало помітним для мешканців Кам’янського, де з 1 червня оновили тарифи міського електротранспорту, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 27 травня. Зміни стосуються роботи комунального підприємства «Транспорт», яке обслуговує трамвайні маршрути №1, №2, №3 та №4.

Раніше разова поїздка коштувала 8 гривень і залишалася на цьому рівні з весни 2025 року. Абонемент для щомісячного користування становив 288 гривень.

У міській адміністрації пояснюють перегляд зростанням витрат на утримання інфраструктури. Вартість електроенергії піднялася з 9,68 до 13 гривень за кіловат-годину, а паливно-мастильні матеріали подорожчали з 52,8 до 86,9 гривні за літр.

Також вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати з 8 000 до 8 647 гривень. Додатково враховують перебої з енергопостачанням і необхідність регулярного ремонту рухомого складу.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області пов’язують із необхідністю стабілізувати роботу електротранспорту та покрити зростаючі експлуатаційні витрати.

Після оновлення тарифів вартість разового квитка у Кам’янському становить 10 гривень, а перевезення багажу — також 10 гривень.

Місячний абонемент для пасажирів піднято до 360 гривень. У міськраді зазначають, що нові розцінки мають забезпечити безперервність перевезень і підтримку технічного стану трамвайної мережі.

Подальші зміни тарифів залежатимуть від вартості ресурсів та економічних показників підприємства.

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